Guinée : Dr Mohamed Diané adresse ses vœux à l’armée…

CONAKRY- Le Ministre d’Etat à la Présidence chargé de la Défense Nationale a adressé ses meilleurs vœux à l’armée guinéenne et aux travailleurs de son Département. Dr Mohamed Diané a livré un message dont voici le contenu…

Nos vœux les meilleurs à l'armée guinéenne et aux familles de tous les travailleurs du ministère de la Défense nationale...

Je vous souhaite à vous, à vos familles respectives, à vos proches ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une année de prospérité, de santé, de bonheur et de longévité. Que 2018 nous apporte l’énergie et la force indispensables à la réalisation de tous nos vœux.

2017 a été une année charnière dans la mise en œuvre de notre politique de défense, conformément aux instructions du président de la république, commandant en chef des Forces armées guinéennes et suivant les recommandations de la lettre de mission que le Premier ministre a bien voulu nous adresser.

Nous n’allons donc pas faire le bilan de ce qui a été fait au cours de l’année écoulée. Si vous me permettez l’expression, les acquis étant déjà acquis, concentrons-nous sur ce qui reste à faire. Vous le savez comme moi, la tâche est immense et les défis sont nombreux. Je ne doute pas de la volonté de chacun ici présent, de contribuer à la réussite de tous. C’est en cultivant l’esprit d’équipe et de loyauté que nous réussirons à franchir les obstacles qui se dressent sur notre chemin.

J’insiste donc sur le respect des règles et principes qui régissent notre ministère. Sans la loyauté, sans le respect de la hiérarchie, nous ne pourrons pas faire grand-chose.

J’invite l’ensemble des travailleurs du ministère de la Défense nationale à redoubler d’efforts pour nous permettre d’atteindre nos objectifs, car avec l’expérience acquise, nous n’avons pas droit à l’erreur. Le chef des armées l’a récemment dit : la discipline est la clef de réussite de tout bon soldat.

Encore une fois, je vous souhaite le meilleur.

Que Dieu protège et bénisse la Guinée

Vive l’armée guinéenne !

Je vous remercie.