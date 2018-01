Cellou Dalein Diallo répond à Alpha Condé : « Pour obtenir la paix… »

CONAKRY- C’est une réponse à la dernière sortie du Président Alpha Condé qui avait lancé un appel aux acteurs politiques guinéens. Le Chef de file de l’opposition observe que la paix ne s’obtient pas par l’exhortation ou en rappelant des vertus.

A l’occasion de son adresse à la nation à la veille du nouvel an, le Chef de l’Etat a encouragé la classe politique à garder le cap sur les points de convergence obtenus lors du dialogue de 2016. Ce qui, a-t-il dit, peut aider la Guinée à privilégier la défense de l’intérêt général et le respect des lois, face à certaines manifestations injustifiées susceptibles de troubler l’ordre public et la quiétude. Cet appel a fait réagir l’opposant Cellou Dalein Diallo ce mardi 02 janvier 18.

« Nous voulons une démocratie apaisée. Mais comme j’aime le dire on n’obtient pas la paix par l’exhortation, en rappelant des avantages ou des vertus. On obtient la paix par la justice, par le respect de la loi, du droit des autres », a observé le leader de l’UFDG.

Lorsque nous sortons pour manifester…

« Très souvent on renvoi le Pouvoir et l’Opposition dos à dos. On dit ce sont les politiques. Non. La presse a le devoir de chercher à situer les responsabilités. Parce que lorsque nous sortons pour manifester, nous le faisons parce que nos droits sont violés. Si les élections avaient été organisées à bonne date, on n’aurait eu aucun prétexte pour manifester pour exiger qu’elles le soient », a ajouté l’ancien Premier Ministre qui explique les raisons de la frustration de l’opposition et qui l’amène à manifester.

« Lorsqu’on se retrouve autour de la table du dialogue, nous faisons des concessions, nous trouvons un accord, nous fixons une échéance pour mettre en œuvre une telle action à telle échéance. L’échéance arrivée, le Gouvernement ne l’a pas exécutée, bien sûr que nous sommes frustrés. Comme la justice n’est pas un recours pour l’opposition, souvent on est amené à être dans la rue », a justifié l’opposant.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112