Bah Oury : « Je pense que la Guinée va évoluer… »

CONAKRY- L’ancien Ministre Bah Oury a exprimé ses vœux pour ses compatriotes pour l’année nouvelle. Bah Oury qui s’est confié à notre rédaction cette semaine a souligné que les précédentes années ont été plus ou moins difficiles pour ses compatriotes.

« Je souhaite que 2018 soit une meilleure année pour tous les guinéens. 2017 et les autres années ont été très difficiles, sur le plan social 2017 a été difficile, les autres années ont été difficiles à différents points de vu, Ebola d’un côté et une crise politique avec ses séries de violence », a indiqué M. Bah qui rappelle également que la situation est en train de connaître dans une certaine mesure une relative décrispation.

Selon lui, il est aujourd’hui d’une impérieuse nécessité pour les guinéens que le pays sorte de l’engrenage des violences.

Alors que les élections locales sont prévues le 4 février prochain, Bah Oury lance un appel à l’endroit des acteurs politiques de son pays.

« 2018 est une année électorale, il faudrait que la classe politique puisse être beaucoup plus responsable, qu’elle soit à l’image de la sagesse et de l’intelligence collective du peuple guinéen. Nous voulons désormais avoir des hommes et des femmes qui se soucient de l’intérêt national, de l’intérêt du pays, avant de mettre en avant des intérêts personnels », a indiqué l’ancien Ministre de la réconciliation nationale.

Malgré les quelques difficultés qu’il a énumérées, Bah Oury reste tout de même très optimiste.

« Je pense que la Guinée va évoluer dans la bonne direction. Il faudrait que les guinéens aient plus de courage, qu’ils aient plus de sentiment que demain sera meilleur. Pour cela il faut du travail, il faut de l’effort, il faut du sérieux. Je souhaite bonne et heureuse année à tous les guinéens », a rappelé M. Bah.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com