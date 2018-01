Cellou Dalein face à la presse : "Nous avons tous traversé une année difficile…" (vidéo)

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo le chef de file de l’opposition guinéenne a offert ce mardi 02 janvier 2018, un déjeuner de presse aux medias guinéens à son domicile sis à Dixinn. Une occasion mise à profit par l’opposant pour dépeindre brièvement la situation socioéconomique du pays. A la presse guinéenne, le leader de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a promis d’être à ses côtés pour défendre sa liberté et son indépendance.

Lisez cet extrait de son discours…

« J’ai souhaité qu’on soit autour de ce repas pour vous souhaiter et vous adresser mes vœux de bonne et heureuse année 2018. Qu’elle soit une année de bonne santé, de succès dans l’exercice de votre métier ainsi que dans tous vos projets.

Je voudrai saisir cette occasion pour vous renouveler le soutien et la solidarité de l’UFDG face aux épreuves que vous traversez. Je suis convaincu que vous vous défendrez victorieusement pour que notre pays dispose d’une presse indépendante et responsable. Vous avez apporté une contribution non négligeable à l’avènement de cette démocratie qui reste encore fragile. Nous avons encore besoin de vous. La Guinée a besoin de vous. Soyez assurés que toute tentative de musèlement de la presse, de restriction de vos libertés et de vos droits seront combattus par l’UFDG.

Tous les guinéens souffrent...

Nous avons tous traversé une année difficile. De façon générale tous les guinéens souffrent de la restriction des libertés, du faible pouvoir d’achat, de la cherté de la vie, de la dégradation des infrastructures, de l’absence de recours lorsque nos droits sont violés. C’est pourquoi nous avons le devoir ensemble de continuer le combat chacun avec sa casquette. Vous êtes de la presse, nous sommes un parti politique. On nous reproche souvent de ne revendiquer que pour des élections. Ce n’est pas tout à fait vrai, mais la vocation des partis politiques aussi c’est de participer à des élections pour conquérir le pouvoir.

Certains d’entre vous ont été bastonnés...

On a enregistré beaucoup de violations de vos droits. Certains d’entre vous ont été bastonnés, d’autres déférés devant les tribunaux, des journaux, radios et télévisions ont été fermés. Il faut qu’on se mobilise tous. Nous serons à vos côtés pour que la Guinée continue de disposer d’une presse indépendante efficace et responsable.

Les conditions de vie ne sont pas améliorées contrairement à ce qui se dit. Nous avons eu l’opportunité de dénoncer la corruption des dirigeants. Nous allons continuer à dénoncer. La haute cour de justice n’est pas mise en place. Ce qui garantit l’impunité aux ministres (…). Malheureusement le Président de la République refuse que cette juridiction soit mise en place si bien que même si lui-même souhaite sanctionner un ministre il ne peut pas pénalement.

Des accords politiques…

L’accord politique du 12 octobre 2016 n’est pas mis en œuvre aux dates indiquées. Les indemnisations n’ont pas commencé, les enquêtes n’ont pas été ouvertes, la haute cour de justice n’est pas mise en place, l’accès équitable aux medias publics n’est pas effectifs (…), la loi sur la CENI, le fichier électoral n’est pas assaini. Alors que toutes ces actions devraient être mises en œuvre pendant l’année 2017.

