Appel d'offre lancé pour installer des téléphones dans les prisons

Paris - Le ministère de la Justice a lancé un appel d'offres pour installer des téléphones dans la quasi-totalité des cellules de prison afin de permettre aux détenus d'appeler des numéros autorisés par le juge ou l'administration pénitentiaire, a-t-il indiqué mardi.



Une expérimentation de téléphones fixes est menée depuis juillet 2016 dans la prison de Montmédy, dans la Meuse. "L'appel d'offres a été lancé après le succès de cette expérience", a expliqué à l'AFP la chancellerie, confirmant une information du Monde.

Les entreprises intéressées par l'appel d'offres doivent déposer un dossier à l'administration pénitentiaire dans les prochains jours, selon Le Monde, qui précise que le contrat devrait être signé en avril ou en mai et les premiers établissements pourraient être équipés avant la fin de l'année. L'entreprise financera l'intégralité de l'investissement et elle se rémunérera par le prix des communications payées par les détenus.



Pour la chancellerie, cette mesure "favorise la réinsertion, en maintenant les liens familiaux". L'objectif est également "de diminuer les trafics de téléphones portables".



L'objectif est d'avoir "un téléphone par cellule", en dehors des quartiers disciplinaires. Plus de 50.000 cellules de 178 établissements pénitentiaires seront concernées, selon le quotidien. Les détenus auront



Dans la prison de Montmédy, les saisies de téléphones portables ont baissé de 31% au premier semestre 2017 par rapport aux six premiers mois de 2016. "Les téléphones ont permis d'apaiser les tensions au sein de la prison", selon le ministère.



"Il y a toujours eu des cabines téléphoniques dans les prisons, mais les personnels doivent accompagner les détenus, ce qui demande du temps et de la disponibilité. C'est donc compliqué", a mis en avant la chancellerie.



En août, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait déjà dit être favorable à une "extension" des téléphones fixes, telle qu'expérimentée dans la prison de Montmédy.



La lutte contre les téléphones portables va se poursuivre. Au premier semestre 2017, 19.339 téléphones portables et accessoires ont été découverts dans les prisons françaises, qui comptaient au 1er juillet quelque 70.000 personnes, condamnées ou en attente de leur procès.

