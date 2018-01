Poste source électrice (EDG) ) Kisssosso : Notice d’impact environnemental et social

La société Électricité de Guinée (EDG) promeut actuellement un projet de construction et d’exploitation de Poste Source d’Électricité (PSE) (ci-dessous nommé « le Projet »). Cofinancé par EDG et le Groupe de la Banque Mondiale (GBM), ce Projet est localisé à Conakry dans la Commune urbaine (CU) de Matoto et dans le quartier Kissosso. Le Poste Source sera construit suivant un périmètre de 0,4 hectares et sera caractérisé par 110 kV/20 kV.

