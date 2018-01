Nouvel an 2018: L’équipe d’Africaguinee.com vous formule ses meilleurs vœux !

Chers lecteurs,

A l’occasion de cette nouvelle année, nous vous souhaitons joie et bonheur pour vous et votre famille. Que ce nouvel an soit synonyme de réussite personnelle et professionnelle dans tous vos projets.

Vous avez été des millions de personnes à nous lire sur Africaguinee.com, mais aussi à travers nos différentes pages sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc…). Nous vous en sommes reconnaissants. Votre confiance renouvelée nous oblige chaque année à nous surpasser pour vous offrir le meilleur de l’actualité sur la Guinée, l’Afrique et le reste du monde. Fidèle à sa ligne éditoriale, Africaguinee.com ne faillira pas à son principe de mettre à votre disposition des informations vraies et non tendancieuses. Depuis 2006, vous êtes de plus en plus nombreux chers lecteurs. Vous devez de plus en plus exigeants, nous serons de plus en plus performants. David Kearns disait : « Dans la course à la qualité, il n’y a pas de ligne d’arrivée ». Nous vous promettons le meilleur en 2018.

En ces moments de célébration du nouvel an, nos pensées vont vers nos différents partenaires commerciaux. Oui ! Nous parlons bien de toutes ces personnes physiques et morales qui nous font confiance. Nous leur souhaitons plein succès dans leurs différents projets. Que l’année nouvelle leur apporte joie et bonheur.

Merci à tous !

SOUARE Mamadou Hassimiou

Directeur de Publication