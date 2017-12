Vers un report des communales ? Troublantes "révélations" de Dr Faya Milimono…

CONAKRY-Les électeurs guinéens iront-ils aux urnes le 04 février 2018 pour élire leurs maires ? Probable ! Alors que Cellou Dalein Diallo dénonce déjà des cas de fraudes avant le jour du scrutin, le leader du Bloc Libéral craint quant à lui un report du scrutin. Dr Faya Milimono qui s’est confié à notre rédaction indique qu’il y a des signes avant-coureurs. Mais l’opposant prévient qu’il ne faut pas jouer avec ce feu.

« Il y a une sorte de ballon d’essai qui voudrait probablement vérifier ce qui sera la réaction des guinéens si on parlait de report. Il est important de dire que c’est un feu avec lequel il ne faut pas jouer. Ça fait sept ans que nous courrons derrière ces élections. Pour la première fois le processus a été engagé. Aujourd’hui que ce soit les entités politiques ou sociales, chacun y a englouti de l’énergie, de l’argent, du temps et du matériel », a tout d’abord observé le leader du BL, accusant la CENI d’être complice de ces velléités de report du scrutin du 04 février.

« Il y a une certaine complicité de la CENI face à cette situation. D’abord, la CENI laisse croire qu’il y a des communes où il n’y a eu aucune candidature. Ce qui reste à vérifier parce que certaines communes citées comme n’ayant reçu aucun candidature, le BL a fait des dépôts de candidature et a obtenu le bulletin vert voire même la validation de la candidature. C’est le cas de Nongoa dans Guéckedou. Nous savons qu’il n’y a pas toute la volonté politique d’aller à ces élections le 04 février. Mais c’est un feu avec lequel il ne faut jouer. Nous avons besoin de ces élections, le BL est prêt à se battre pour que même d’une minute, ces élections ne soient reportées », a-t-il averti

La CENI complice d'une fraude en cours ?

L’opposant dénonce des cas de fraudes dont la CENI se rend également complice. La preuve : Le jour de date limite du dépôt des candidatures, explique-t-il, « le mandataire du BL a été à Manéa pour déposer notre dossier de candidature, il manquait quelques deux ou trois pièces. Comme prévu par la Loi, un bulletin rouge lui a été remis l’invitant à compléter les pièces manquantes. Le lendemain, c’est-à-dire le 27 ; ces pièces manquantes ont été apportées, on lui a dit qu’on ne peut pas les recevoir parce que la date limite a été dépassée. Pendant ce temps, dans plusieurs communes à travers le pays, on continue à recevoir de nouvelles candidatures, mais non pas des compléments de dossiers. Nous avons la preuve que jusqu’à hier samedi le 30 décembre, il y a des entités qui ont soumis de nouvelles candidatures », dénonce le président du Bloc Libéral, avant de prévenir.

« Nous nous opposerons de manière catégorique et en utilisant tous les moyens légaux à toute tentative de report. Nous mettons déjà à l’index la CENI dirigée par maître Kébé de n’avoir pas l’exception d’emboiter le pas à la fraude », avertit Faya Milimono.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 12