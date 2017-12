Crise de courant à Conakry: les populations entre colère et résignation…

CONAKRY-Les coupures de courant qui étaient devenus un triste souvenir pour les populations de Conakry sont revenues de plus belle. De nombreux citoyens expriment aujourd’hui leur indignation face à cette situation. Boutiquiers, chaudronniers, restaurateurs…, tous expriment aujourd’hui leurs difficultés.

Ousmane Barry boutiquier résidant à Lambanyi dit avoir du mal à conserver sa marchandise au frais. Une situation qui fait fuir ses clients.

« Je rencontre assez des difficultés à cause du manque de courant. Je n'arrive pas à satisfaire mes clients. J'ai deux congélateurs remplis des choses qui ont besoin du courant, je revends du jus, de l'eau fraîche, du lait, du yaourt... mais actuellement comme il n'y a pas de courant, les clients ne viennent pas acheter. Franchement mes yaourts pourrissent et je n'arrive même pas à récupérer mon argent à plus forte raison l'intérêt. Actuellement rien ne marche dans ma boutique », se plaint ce boutiquier avant de lancer un appel aux autorités.

« Je lance un appel aux autorités surtout au ministre de l'énergie, de nous aider à avoir de l'électricité, il ne faut pas qu'ils nous fixent des compteurs sans nous amener le courant. Nous les boutiquiers s'il n'y a pas de courant, c'est absolument rien de rester toute une journée dans les boutiques parce que les clients viendront acheter surtout pendant la saison sèche quelque chose de frais. Mais si ce n'est pas frais ils ne vont pas acheter », souligne M Barry.

Mamadou Sadjo Bah est coiffeur. Lui aussi rencontre les mêmes difficultés dues au manque de courant. « Je suis étudiant en même temps je coiffe des gens. Mais les difficultés sont énormes franchement. Des fois je peux rester toute une journée sans travailler à cause du manque de courant. Exemple, avant hier et hier on a perdu beaucoup des clients par ce qu'il n'y avait pas de courant. Il y a des problèmes franchement de gauche à droite ».

Israël Diallo travaille dans un atelier de vitrerie. Selon lui, le manque de courant peut être même la cause de l'augmentation des prix d'achat des clients.

« S'il n'y a pas de courant on ne peut pas travailler et avec ça même si on nous donne des contrats si tu as le moteur tu peux travailler un peu mais ça aussi ça augmente les dépenses dans le travail. Ça peut même élever le prix d'achat de nos clients. Donc c'est le courant qui peut nous arranger parce que là aussi nos machines ne vont pas tomber en panne tout temps comme si on utilise le moteur », témoigne ce vitrier.

Mamadou Baïlo Bah est gérant d'une salle des jeux communément appelé PlayStation. M. Bah explique que qu’il rencontre assez des difficultés par rapport à la gestion des Playstations. « Les salles de PlayStation ne fonctionnent pas s'il n'y a pas de courant. Et actuellement on n’a pas de courant, les conséquences sont énormes. Nous perdons des clients, par endroit nous sommes obligés de couper notre groupe électrogène pour attendre assez des clients et on consomme énormément de l'essence pendant la journée. Le minimum on achète 10 litres et ça c'est une perte parce que tout ce qu'on va gagner on va acheter du carburant encore. Imaginez, je paye la location de la salle à 300 mille francs guinéens par mois donc je perds trop même ».

Mamadou Ciré Sy patron d'une entreprise de vitrerie de côté de Lambanyi lui explique son calvaire à cause du manque de courant. « Dans ces jours-ci, le manque de courant nous a tellement affecté. Parce que deux jours on n’a pas pu travailler à cause du manque de courant en plus notre groupe électrogène était en panne. C'est hier qu'on a pu dépanner notre moteur, et c'est avec ça qu'on travail jusqu'à présent il n'y a pas de courant. Donc je demande à l'Etat de nous aider à avoir le courant ça y va dans l'intérêt de toute la population ».

Face à ces complaintes des citoyens, la société en charge de la distribution du courant explique la crise du courant à Conakry par un manque de carburant pour alimenter les groupes et la diminution de la retenue d’eau au barrage de Kaléta.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com