Communiqué : la Banque Centrale convoque une importante réunion…

Dans le cadre de son programme de concertation régulière avec tous les acteurs sur le respect de la réglementation des changes, la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) invite tous les propriétaires et gérants d’immeubles, les agences de voyage, les notaires et les représentants des banques commerciales de la place à une réunion de travail le vendredi 05 janvier 2018 à 11 heures dans la salle du conseil d’administration sise au 5ème étage de l’immeuble principal de la BCRG.

Vu l’importance de l’ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée.

Conakry, le 26 décembre 2017

Le Directeur Général du Crédit et des Changes