Promo Orange-Money : les derniers gagnants ont reçu leurs cadeaux…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée a procédé ce vendredi 29 décembre 2017 au dernier tirage de sa Promo retrait d'argent via Orange Money. A cette occasion, l'opérateur téléphonique a offert de nombreux cadeaux aux lauréats à son siège à Dixinn.

Senkoun Keïta résidant à Kourémalé dans la préfecture de Siguiri a gagné le jackpot. Cet heureux gagnant a raflé le méga chèque de 10.000.000 de francs guinéens. Il exulte.

« Je suis vraiment content, je remercie Orange et tous les travailleurs d'Orange surtout ceux du service Orange Money. C'est un bon réseau. Lorsque j'ai gagné, ils m'ont appelé j'étais chez moi à Kourémalé, ils m'ont dit de venir à Conakry au siège d'Orange Guinée pour récupérer mes 10.000.000 fg et j'ai pris immédiatement la route pour être là. Et aujourd'hui j'ai reçu mon cadeau de 10.000.000fg », s’est réjoui M. Keita.

El hadj Mamadou Bah sourire aux lèvres est l'un des gagnants du chèque de 2.500.000fg. Il explique comment il a gagné son cadeau. « Le lundi dernier, j'ai effectué un retrait de 800.000fg. Ce c'est qui m'a permis de gagner les 2.500.000fg. J'encourage les abonnés d'Orange Guinée d'ouvrir les comptes Orange Money et de les utiliser surtout », a lancé cet autre lauréat

Sékou Mamadou Bah, Directeur Général d'Orange Finance Mobile Guinée en charge d'Orange Money a profité de cette dernière remise pour féliciter tous les abonnés d'Orange Guinée.



« Je dis bravo et félicitation à l'ensemble des clients d'Orange Guinée et à tous ceux qui ont gagné. Nous leur souhaitons une bonne fête de fin d'année. Nous sommes très satisfaits du déroulement de la promo et nous encourageons nos clients à continuer d'utiliser le service Orange Money. Et surtout cette promo s'est bien passée, il n'y a pas eu des remontées d'anomalies », a-t-il indiqué.

Faut-il rappeler que durant cette PROMO 81 personnes ont gagné chacun 2.500.000fg et un lauréat gagnant a remporté ce vendredi 29 décembre 2017 un méga chèque de 10.000.000fg.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com