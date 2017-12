Labé : le préfet Saifoulaye Diallo visé par une plainte…

LABE- Le préfet de Labé est visé par une plainte ! El hadj Safioulaye est accusé par un opérateur économique de la place d’abus d’autorité, a appris Africaguinee.com.

El hadj Bhoye Diallo compte traduire le préfet Saifoulaye devant le tribunal de première instance de Labé.

Une affaire domaniale oppose l’opérateur économique El hadj Bhoye Diallo au préfet Saifoulaye Diallo.

« Nous le poursuivons pour abus d'autorité, usurpation de titre et fonction, faux et usage de faux, et c'est avec une citation directe au tribunal de première instance de Labé. La plainte sera déposée le 2 ou le 3 janvier 2018 », a annoncé l’avocat de l’opérateur économique Maître Kourouma.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 620 93 45 45