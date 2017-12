Cellou Dalein prévient : « la fraude a déjà commencé… »

CONAKRY-Le chef de file de l’opposition guinéenne a lancé un message d’alerte ce samedi 30 décembre 2017 ! Cellou Dalein Diallo qui s’exprimait devant ses partisans sur les élections communales du 04 février 2018, a prévenu que la « fraude a déjà commencé », avant même le jour du scrutin. Il pointe un doigt accusateur sur le RPG arc-en-ciel.

« La fraude a déjà commencé. Le RPG a déjà commencé la fraude. Parce que dans la plus part des circonscriptions, à la clôture du dépôt des candidatures, le RPG n’était pas prêt. Actuellement on négocie avec les démembrements de la CENI pour retirer les anciennes listes afin de déposer de nouvelles listes », a alerté Cellou Dalein Diallo, expliquant qu’il y a eu des alliances de dernière minute entre le RPG et le GPT alors que chacun des partis avait déjà fini de déposer sa liste.

« Comme la liste commune n’était pas déposée, ils sont en train de se battre pour déposer la liste sortie de l’alliance. Il faut que nous soyons tous vigilants », prévient-il.

Dans beaucoup de circonscriptions, soutient le leader de l’UFDG, par manque de consensus le RPG n’avait pas déposé ses listes. Le parti au pouvoir, a-t-il révélé, a demandé que le délai soit prorogé. « Nous avons accepté. Mais on ne peut plus proroger les délais, il faut qu’on fasse preuve de rigueur à respecter les délais légaux », tranche l’opposant, exhortant ses partisans à se remobiliser pour la victoire de l’UFDG à ces élections locales.

« Nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour les obtenir. Il faut qu’on se batte pour la gagner », a-t-il dit.

L’ancien Premier ministre a profité pour lancer un appel à la société civile qui a-t-il déclaré, a décidé d’observer ces élections locales. « Il faut qu’elle se mobilise afin d’empêcher cette fraude électorale », lance l’opposant.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com