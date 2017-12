Retour de Dadis Camara en Guinée : Cheick Sako tranche… (vidéo)

CONAKRY-Le ministre guinéen de la justice s’est exprimé ce vendredi 29 décembre 2017 sur les conditions du retour en Guinée de l’ancien chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara, qui vit en exil à Ouagadougou depuis 2010.

Cheick Sako qui a été interpelé en conférence de presse a indiqué l’ex homme fort du CNDD inculpé pour son rôle présumé dans le massacre du 28 septembre 2009, rentrera en temps opportun. Mais ce retour devrait obéir à un certain nombre de conditions.

« Au moment venu, on le fera venir pour le jugement. Mais la Guinée est un Etat avec des Institutions, on ne peut se lever comme ça un beau jour pour dire qu’on rentre au pays. Il y a aussi les autorités politiques dans ce pays, il y a le ministre de la justice. Le Président de la République va demander mon avis. Mais pour le moment on n’en est pas là. Monsieur Dadis est Ouaga, laissez-le tranquille. Il viendra en temps opportun », a tranché maître Cheick Sako. Suivez l’explication du garde des sceaux du pays.