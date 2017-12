MTN termine l’année 2017 dans la bonne humeur et récompense son plus vieil abonné 

Ayant toujours à cœur d’être proche de ses abonnés, la société de téléphonie mobile MTN Guinée a tenu à rencontrer et passer une journée avec son plus ancien abonné, celui ayant la plus ancienne carte SIM MTN active dans le système de la compagnie.

Le fidèle abonné, n’est autre que Mr Soumah Lamine, Informaticien à la Direction Générale de Total Guinée, qui ne cacha pas son étonnement ni sa joie de se voir contacté par MTN Guinée pour partager un repas au nouvel hôtel Onomo de Conakry. Il a par la suite pu faire la connaissance de la totalité des travailleurs de MTN Guinée qui l’ont accueilli sous une salve d’applaudissements en le remerciant de la confiance qu’il porte à leur société. Pour rendre le souvenir de cette journée plus vivace, Mr Soumah a également reçu des mains du Directeur Général de MTN Guinée, un sac de présents.

Mr Soumah nous livre ses impressions : ‘‘Ce fut un réel plaisir et une surprise pour moi de savoir que je suis le plus vieil abonné de MTN et content d’être reconnu devant tous les employés. Mes collègues n’y croyaient pas mais dès qu’ils m’ont vu avec les cadeaux, ils m’ont félicité. Je continuerai toujours d’utiliser le réseau MTN. MTN vous êtes les meilleurs’’.