Guinée: Quel bilan pour le ministre Moustapha Naité?

CONAKRY-Le ministre guinéen en charge de la Jeunesse, Moustapha Naité a dressé le bilan de son département de l’année 2017 ! Au cours d’une rencontre avec la presse, le chef de ce département a aussi annoncé les projets en perspectives pour l’année 2018.

‘’ Comme activités phares, nous avons la mobilisation des ressources pour le programme national de l’insertion des jeunes qui est inscrit dans le PNDES qui est à environ 135 millions d’euros. Et à date 65 millions d’euros sont mobilisés, environ 57%. Le début de mise en œuvre débute dès le début du premier trimestre 2018. Dans les études de faisabilité pour la construction du palais des Sports et de la Culture nous sommes très avancés et nous sommes en train de mobiliser les ressources nécessaires, nous avons déjà ficelés tout le financement et nous attendons que cela soit finalisé. C’est une activité très importante pour nous et qui est déjà un des projets prioritaires du gouvernement pour 2018. Aussi avec le projet de booster les compétences de la nouvelle employabilité des gens, c’est quand même 17 projets qui sont retenus avec un financement qui avoisine les 7 millions de dollars en partenariat avec les institutions d’enseignements supérieurs et professionnelles, pour justement booster les compétences des jeunes pour que les jeunes soient suffisamment outillés’’ a annoncé Moustapha Naité.

Selon le ministre, beaucoup d’autres initiatives dans l’entreprenariat des jeunes sont prévues pour permettre à cette couche de se prendre en charge pour son épanouissement.

‘’ Le rôle du ministère de la Jeunesse est de créer les conditions et de les favoriser pour permettre aux jeunes de se prendre en charge pour pouvoir trouver de l’emploi et participer au développement du pays’’ a-t-il indiqué, avant de se projeter vers l’année 2018.

‘’Pour l’année qui pointe à l’horizon, il faut s’attendre à la mise en œuvre des fonds fiduciaires c’est-à-dire les 65 millions d’euros, je pense que beaucoup de jeunes à travers ce fond vont bénéficier de cela. Et beaucoup d’autres initiatives présidentielles qui sont en cours avec un fond spécial que le président a mis en place pour pouvoir aider à accompagner les jeunes. D’autres initiatives dans le domaine de la pêche aussi initié par le chef de l’Etat qui viendront soutenir toutes celles qui sont en cours pour l’épanouissement des jeunes. Donc des initiatives du président ; du ministère de la Jeunesse et d’autres structures de l’Etat comme on l’a rappelé les dimensions des questions de la jeunesse, les transversales ne peuvent pas être réglées uniquement par notre département mais c’est l’effort à des uns et des autres pour contribuer à donner des opportunités à plus de 77,3% qui constituent aujourd’hui la jeunesse guinéenne’’ a garanti le ministre en charge de la Jeunesse.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

