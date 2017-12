Conakry : Quand des acteurs politiques donnent le "bon exemple" à leurs militants...

CONAKRY- Ce qui se dit côté cour n’est pas forcément ce qui se fait côté jardin ! A les écouter, on a souvent l’impression que tout les oppose. Pourtant, les Hommes politiques guinéens ne sont pas aussi « désunis ».

Ce jeudi 28 décembre 2017, ils l’ont prouvé à travers un geste. Le mariage du fils du Chef de file de l’opposition guinéenne a été une occasion rare de rencontre de plusieurs acteurs politiques de tous les bords politiques. Laye Junior Condé, un fervent défenseur du parti au pouvoir était à Plaza Diamont où s’était déroulé le mariage civil de Tidiane Diallo, le fils du leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Plusieurs proches collaborateurs du Président Alpha Condé étaient également présents. Dr Ibrahima Kassory Fofana, le Ministre d’Etat à la Présidence chargé des partenariats public-privés et plusieurs de ses proches collaborateurs étaient assis à côté de Cellou Dalein Diallo. Le Ministre d’Etat Tibou Kamara qui garde son amitié avec le Chef de file de l’opposition guinéenne malgré sa fonction de Conseiller personnel du Président Alpha Condé ne s’était pas fait conter l’événement. Mamady Diawara du parti « PTS », n’était pas loin de Cellou Dalein Diallo également.

Ce geste de ces acteurs politiques guinéens pourrait être une leçon et un bon exemple pour leurs militants. Faire la politique dans l’adversité et non dans l’animosité.

Focus d’Africaguinee.com