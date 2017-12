Rusal : le président Oleg Deripaska reçoit l’ordre national du mérite de Guinée

CONAKRY- La participation de la société Rusal au développement socioéconomique de la Guinée n’est plus à démontrer. Récemment, le président de la République, le Pr. Alpha Condé a reconnu l’appui de Rusal en élevant son Président-Directeur Général, Oleg Deripaska, au titre de chevalier de l’ordre national de mérite de la Guinée.

« En reconnaissance des éminents services rendus à la Nation Guinéenne dans le cadre de la lute contre l’épidémie à virus Ebola », peut-on lire dans ce document récompensant les grandes personnalités ayant contribué activement dans le développement socioéconomique de la Guinée.

L’on se rappelle que pendant l’épidémie d’Ebola en Guinée, la société Rusal a été la première à accompagner les sociétés sanitaires dans l’éradication de cette maladie. Non seulement elle est restée en Guinée, mais Rusal a aussi construit un hôpital moderne à Pastoria dans la préfecture de Kindia, située à 135 Km de Conakry, pour recevoir et traiter les malades d’Ebola. C’est justement cette participation dans la lutte contre cette épidémie qui a été reconnue au plus haut niveau.

Ci-dessous, le décret :