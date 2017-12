Conakry : un sit-in dispersé dans la violence par la police à Kaloum (plusieurs interpellations)

CONAKRY-Un sit-in de jeunes fonctionnaires a été dispersé dans la violence par les forces de l’ordre ce jeudi 28 décembre 2017, devant le siège du Ministère de l’Emploi et de la Fonction Publique, a apprisAfricaguinée.com.

Cette action de protestation traduite par un sit-in devant ce département ministériel a été dispersé à coup de bastons et de matraques. Au moins cinq manifestants ont été arrêtés par la police.

‘’ C’est pour réclamer notre droit que nous avons organisés un sit-in devant le Ministère de la Fonction Publique. Mais les policiers ont débarqué, ils nous ont brutalisé et frappé à coups de matraques. Dans le tohu-bohu ils ont interpellé et arrêté cinq de nos camarades et les emmené vers une destination inconnue. Toutes nos tentatives de rencontre entre les autorités du département ont été vaines. C’est pour cela qu’on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Nous étions plus d’une centaine ; ils nous ont pourchassé jusqu’au niveau du ministère de la Justice’’ explique un protestataire essoufflé, qui a requis l’anonymat.

Les jeunes qui ont organisé le sit-in ce matin disent avoir formés été dans le cadre du projet ‘’Rajeunir et féminiser l’administration’’, une initiative du président Alpha Condé en collaboration avec le gouvernement français a été lancé depuis 2012. Ils réclament leur engagement à la fonction publique.

‘’ Parmi nous certains ont fini il y a de cela 5 ans mais pratiquement rien n’est fait. Nous n’avons pas eu l’occasion de valoriser ce qu’on a appris. Pire depuis un certain moment nous assistons à une sorte de recrutement lié au militantisme ou carrément basé sur le copinage’’ regrette-t-il, avant de demander aux autorités de faire libérer leurs camarades détenus.

Affaire à suivre….

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13