Alpha Condé prend de nouveaux engagements: "Je garantis aux guinéens..."

CONAKRY-Le Président de la République Pr Alpha Condé s’est attaqué ce mercredi 27 décembre 2017 aux magistrats "corrompus" avant de titiller une nouvelle fois l’opposition. Le Chef de l’Etat qui a présidé l’inauguration de la nouvelle chancellerie devant abriter désormais le ministère de la Justice a aussi tenus des engagements vis-à-vis des guinéens.

« Aujourd’hui est un symbole parce que pendant longtemps le ministère de la Justice a été hébergé par la Cour d’Appel. Ce qui était une anomalie. L’inauguration de cet édifice met fin à cette anomalie. Mais ce n’est pas étonnant parce que je vous ai dit lorsque j’ai été élu que j’ai hérité d’un pays mais pas d’un Etat.

Les magistrats corrompus doivent arrêter…

La justice est fondamentale dans un pays tant pour les citoyens que pour les investisseurs étrangers. Nous savons tous dans quel état était notre justice. Donc la tâche fondamentale était de doter la Guinée d’un Etat ce qui n’était pas très facile c’est un processus. Depuis 2011 nous sommes attelés à la transformation de la justice guinéenne qui a abouti à la création du Conseil Supérieur de la magistrature. Il y a eu beaucoup de progrès mais il reste encore beaucoup à faire car la lutte contre la corruption doit continuer. Beaucoup de juges ont un comportement qui n’est pas digne de leur robe qu’ils portent et du serment qu’ils ont prêté.

Vous avez évoqué l’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique, mais vous avez oublié un point important qui est celui de l’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir d’argent. Beaucoup de vos magistrats rendent des jugements scandaleux. Certains jugements sont rendus parce que des gens ont payé de l’argent. Monsieur le ministre vous êtes avocats c’est pourquoi vous avez peut-être voulu protéger vos amis en oubliant qu’il y a la corruption(…).

Certains bavards qui s’agitent

C’est vrai que nous avons fait un long chemin, mais il reste encore beaucoup à faire. Certains bavards qui s’agitent, nous on ne bavarde pas on construit pour transformer le pays. Aujourd’hui nous avons franchi un certain nombre d’étapes qui peuvent permettre à la Guinée d’aller plus vite. Vous savez dans quelle situation nous avons trouvé ce pays. La Guinée n’a jamais terminé un programme avec le fonds monétaire. Aujourd’hui nous avons un deuxième programme, nous nous sommes battus pour que ce programme soit différent du premier. Nous avons la possibilité d’avoir des crédits non concessionnels. Ce qui est très important. La marche de la Guinée va s’accélérer. Ce bâtiment en est un symbole.

La corruption, une gangrène de l’administration guinéenne…

L’adoption de la Loi contre la corruption est un grand pas. Car qu’on le dise ou pas, la corruption continue encore de gangréner l’administration guinéenne dans toutes ses composantes. Il est extrêmement important que nous nous donnions la main pour lutter contre cette corruption pour permettre aux investisseurs de venir investir en toute confiance en Guinée. Cela n’est pas possible si on ne transforme pas complètement notre justice. Il faut que les magistrats nous accompagnent en acceptant d’extirper les brebis galeuses en leur sein. Quelques magistrats indélicats ne doivent pas ternir l’ensemble.

Sima soyez plus sévères…

Actuellement Sima qui est chargé de la discipline, soyez un plus sévère, soyez moins gentils. Vous êtes trop gentils. Là où vous êtes, vous devez être intransigeants sinon, les investisseurs qui viennent seront découragés.

Il ne s’agit pas de mettre les enfants dans la rue

Au moment où la Guinée entame la deuxième phase de son développement après le PPTE, il est important que toutes les structures fassent leur travail en accompagnant le gouvernement dans l’œuvre du redressement national que nous avons entreprise. Il ne s’agit pas de bavarder ou de mettre les enfants dans la rue, mais de travailler. Car seul le travail peut permettre à notre pays d’avancer. Je garantis aux guinéens que ce travail sera fait, que la Guinée avancera ».

