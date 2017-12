Alliances électorales : le parti de Sidya Touré précise…

CONAKRY- L’Union des Forces Républicaines a apporté des précisions ce mercredi 27 décembre 2017 au sujet de ses alliances politiques.

Le chargé de communication du parti dirigé par l’ancien Premier Ministre Sidya Touré a indiqué qu’à ce jour il n’existe aucune alliance entre eux et l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

« L’information selon laquelle il y a un rapprochement entre l’UFDG et l’UFR est erronée », a indiqué Ahmed Tidiane Sylla, le chargé de communication de l’UFR.

Ce mardi 26 décembre 2017, c’est une information contraire que Dr Faya Millimono, le leader du « Bloc Libéral » nous avait donnée.

« A Koundou nous partons en alliance avec l’UFDG et UFR. Le BL comme tête de liste. Ce sont des listes communes parce que ce sont les réalités locales qui l’ont dicté. Sinon les seuls partis avec lesquels on avait parlé véritablement d’alliance c’était le PEDN et l’UGDD. Pour les autres on avait plutôt dit que chacun doit aller avec sa liste (…). Si on veut construire la démocratie, il faut qu’on joue au fair-play », a expliqué Dr Milimono.

Le chargé de communication de l’Union des Forces Républicaines de préciser à son tour que c’est seulement avec le Bloc Libéral qu’ils sont en alliance.

« Nous ne sommes alliés ni au RPG Arc-en-ciel, ni à l’UFDG. Nous sommes alliés au Bloc Libéral à Koundou, et c’est tout », a précisé Tidiane Sylla.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com