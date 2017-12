Sékou Touré avait-il un fils méconnu (?) : Mohamed Touré brise le silence (exclusif)

CONAKRY-Mohamed Touré, fils cadet de feu Ahmed Sékou Touré vient de se prononcer sur le cas de Djibril Touré, ce monsieur qui se réclame être de la progéniture du premier Président guinéen. Dans une interview grand format qu’il nous a accordé ce mardi 26 décembre 2017, le Secrétaire Général du PDG-RDA a donné sa position sur cette affaire. Lisez. Exclusif !!!

Africaguinee.com : Depuis quelques temps, un homme qui répond au nom de Djibril Touré soutient être le fils de feu président Sékou Touré, votre Papa. Qu’est-ce que vous en savez ?

MOAHMED TOURE : Du point de vue de la réclamation biologique de la paternité, personnellement ça ne me dérange pas particulièrement, mais ça été posé au niveau de la famille. La famille aurait tranché déjà. Donc ce qui se passe, c’est beaucoup plus des tentatives par presse interposée pour imposer quelque chose qui est à notre sens un subterfuge, une confusion supplémentaire. Sékou Touré, il est ce qu’il est, il créera toujours ces controverses là ; on créera toujours des questions qui essaieront peut-être de nous distraire des objectifs réels que nous avons en face de nous.

Ce qui est sûr pour nous autres enfants biologique du Président Ahmed Sékou Touré, il a été clairement et de façon répétitive dit que tous les jeunes africains sont des enfants du Président Ahmed Sékou Touré. Ça n’a pas été dit seulement, mais nous avons vécu à la Présidence de la République avec des enfants du Kenya, avec des enfants de Tanzanie, d’Afrique du Sud, de partout de l’Afrique. Et vivre de façon intime en fraternité. Donc, essayer de créer de problème qui n’en est pas un, je ne vois pas pourquoi on s’attache à ça.

Vous dites que la famille a tranché ?

Oui la famille a tranché, il y a un conseil de famille, il y a des adultes, des doyens qui généralement tranchent sur ces questions de famille, moi ça ne m’intéresse pas. Je suis en politique posez-moi des questions sur le PDG je vous répondrai. Le reste je vous ai dit ce que j’en pense.

On remarque pourtant une ressemblance frappante entre Djibril et le feu Ahmed Sékou Touré…

Vous considérez quoi ? Que c’est son fils ? Je vous ai dit que ça été tranché par la famille. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? La ressemblance, il n’y a pas de sosie ? Des personnes qui se ressemblent ça n’existe pas ?

Comme par coïncidence il porte aussi le nom Touré ?

Ecoutez ! Vous êtes des journalistes d’investigation, vous m’avez posez une question j’ai répondu au niveau où je peux répondre. Je vous ai dit que la famille a tranché, je vous ai dit qu’il y a possibilité qu’il y ait des sosies. C’est un débat qui franchement ne m’intéresse pas. Le débat qui m’intéresse est ailleurs. Je vous ai dit que j’ai des frères qui ne manquent pas. J’ai des frères Sierra Léonais, j’ai des frères et sœurs Kenyan, Tanzanien etc. Des frères et sœurs avec qui j’ai évolué même au Palais de la Présidence dans ma tendre jeunesse. On a un frère Salache Touré qui est Tanzanien je suis allé lui rendre visite dans sa famille. J’ai une sœur Fatoumata Touré elle a adopté le nom mais qui est Kenyane. Elle est actuellement en Ouganda où elle travaille comme interprète. Elle a fait ses études ici, elle a joué dans l’orchestre Sily authentique ensuite elle est partie à Cuba pour compléter ses études. Ça ne finit pas !

J’ai une sœur Kadiatou qui vient malheureusement de décéder en Sierra Léone. Quand elle venait elle logeait chez moi personnellement parce que notre Papa demandait à ce que je l’héberge. C’est comme ça que ça se passait. Alors franchement vous voyez que ce n’est pas un débat pour moi.

On taxe M. Djibril de vouloir profiter de l’héritage de votre feu Papa…

Quel héritage ? Il faut arrêtez ça. Ou bien enfin continuez. Mais par rapport à moi je vous ai dit ce que j’en sais. Vous êtes des journalistes, vous pouvez faire vos investigations. Le reste je veux parler des élections, du parti et de ce qui est fondamental pour la nation guinéenne. Parce que le feu Président Ahmed Sékou Touré est un héritage idéologique, de pensée, de construction de la nation guinéenne, le reste ce n’est que le reste.

M Touré merci.

C’est à moi de vous remercier.

A suivre…

