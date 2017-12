Elections locales : Sidya et Cellou Dalein se rapprochent…

CONAKRY- La scène politique réserve bien des surprises ! Alors que tout ou presque les oppose depuis quelques temps, l’UFDG dirigée par Cellou Dalein Diallo et l’UFR de Sidya Touré feront bel et bien alliance. Ces deux anciens alliés ont décidé de mutualiser leurs forces pour gagner dans certaines circonscriptions électorales.

Selon nos informations, ces deux formations politiques plus le Bloc Libéral de Dr Faya Milimono composent la même liste de candidature dans la localité de Koundou en Guinée forestière. La liste est dirigée par le parti Dr Faya, qui a donné la primeur à Africaguinee.com.

« On va atteindre au moins 70 à 75% de nos objectifs en termes de présentations de candidatures », a confié le Leader du BL interrogé par un journaliste de notre rédaction.

« A Koundou nous partons en alliance avec l’UFDG et UFR. Le BL comme tête de liste. Ce sont des listes communes parce que ce sont les réalités locales qui l’ont dicté. Sinon les seuls partis avec lesquels on avait parlé véritablement d’alliance c’était le PEDN et l’UGDD. Pour les autres on avait plutôt dit que chacun doit aller avec sa liste (…). Si on veut construire la démocratie, il faut qu’on joue au fair-play », a expliqué Dr Milimono qui faut-il le rappeler a entamé récemment une démarche visant à rassembler l’opposition autour d’un bloc, mais qui a échoué.

A Labé fief de Cellou Dalein Diallo, le BL et l’UFR font front commun pour grignoter quelques conseillers dans cette commune alors qu’à Ratoma, Matoto le parti de Dr Milimono a décidé d’y aller seul.

