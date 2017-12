Querelles entre Alpha et Cellou à propos de Lansana Conté : des citoyens s’expriment…

CONAKRY-Les citoyens de Conakry suivent avec intérêt les querelles entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo autour du défunt président le Général Lansana Conté. Le président guinéen et son principal opposant se livrent à une guerre de communication inédite sur l’héritage laissé par celui qui a dirigé la Guinée pendant 24 ans sans partage (1984-2008). De nombreux citoyens interrogés par Africaguinee.com estiment que ces bisbilles entre les deux hommes ne visent qu’un seul et unique but : séduire l'électorat de la basse Guinée dont est originaire Lansana Conté.

« On peut imaginer que dans notre pays il y a des valeurs éthiques associées à la politique. Donc c'est de bonne guerre que chacun veuille apprivoiser l'électorat de la basse Guinée en passant par le feu président Lansana CONTE. Cependant, c'est n'est pas la bonne politique, mais c’est de bonne guerre. On sait qu’en Guinée c'est le vote ethnique qui prédomine », indique cet enseignant Diallo Alpha Mamadou, déplorant cette attitude des hommes politiques.

« Ce qui aurait dû être la chose normale, c'est d'inviter les gens à faire les votes autour des projets de société », préconise-t-il, invitant les habitants de la basse Guinée à prendre conscience et de refuser que le feu président Lansana CONTE soit un instrument de campagne.

Audilon Mahomy est un universitaire qui fustige cette attitude des deux hommes. « Politiquement parlant c'est de bonnes guerres dans la mesure où chacun d'eux à l'approche de chaque échéance électorale voudrais attirer les faveurs du fief des militants du PUP. Donc c'est plus ou moins normal. Mais le plus difficile à accepter dans cette affaire-là, on se souvient bien quand le président Alpha Condé à l'époque opposant ne cessait de fustiger le régime Conté. Aujourd’hui qu’il est au pouvoir c’est étonnant de le voir en train de dédouaner le Général Lansana CONTE et en vouloir à ses proches qui pour la plupart sont des politiciens qui sont ses adversaires. Donc lorsque j'entends le Président Alpha Condé dire que ce n'est pas la peine d’en vouloir à Conté il faut en vouloir à ceux qui l'ont entouré et puisqu'il ne cite pas directement les noms, mais nous en tant que analyste lorsqu'il parle de ses proches, il en veut à Cellou Dalein Diallo et Lansana Kouyaté qui ont tous servis dans le régime de Conté. Mais pour vous dire que le ridicule ne tue pas dans la même gouvernance d'Alpha Condé il y a des proches du même Conté. On ne peut souffler le chaud et le froid au même moment », analyse M. Mahomy.

Mohamed Diallo citoyen rencontré à Lambanyi qualifie Alpha Condé d'un politicien qui est toujours à la conquête du pouvoir. « Alpha Condé est purement politique, c'est un homme politique, il boit politique, il mange politique, tous ses faits et gestes sont politiques. Il sait que ce qu'il en train de dire, aujourd'hui ce que lui-même a dit et ce qu'il en train de faire, il n'y a des contrariétés. Tout ce dont il a accusé le régime de Conté à savoir la corruption, les détournements, le manque d’Etat de droit, c'est la même chose ce qui se passe sous son régime. Pourquoi ? C'est par ce qu'il s'est fait entourer par les mêmes personnes qui ont géré pendant le régime de Conté. Ces personnes-là savent comment détourner, comment violer les droits de l'homme. C'est pour nous maintenir dans ce cycle infernal de gestion opaque continu que le Président Alpha Condé s’est fait entourer par ces crocodiles du régime de Conté en espérant séduire leur électorat », fustige M. Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com