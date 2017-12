Bah Oury : « Pourquoi Dalein va perdre les élections… »

CONAKRY- Pourquoi le parti dirigé par l’ancien Premier Ministre Cellou Dalein Diallo perdra les élections locales ? Pour les prochaines consultations électorales, Bah Oury prédit un échec du camp de Cellou Dalein Diallo.

L’ancien exilé politique explique cette situation par deux aspects. Premièrement le manque de confiance des militants.

« Il risque de se buter à la réalité. Pendant toutes ces années, ils ont fait en sorte que beaucoup de gens ont perdu confiance en sa capacité de pouvoir rassembler, de constituer une alternative crédible, et c’est beaucoup plus des intérêts de clans, des exclusions, des injures contre des personnes, qui font que beaucoup ne veulent plus être associés à cette dérive », a indiqué Bah Oury qui a été interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com.

Les élections locales sont prévues le 4 février 2018 en Guinée. L’Union des Forces Démocratiques de Guinée compte briguer le maximum de sièges lors de ces consultations électorales. Dr Fodé Oussou Fofana, le vice-président de l’UFDG a qualifié cette élection d’une importance capitale pour le parti.

Mais pour Bah Oury, la victoire ne sera pas au rendez-vous pour l’UFDG au soir du 4 février prochain.

« Je déplore ce fait, mais ça sera aussi le bilan de Cellou, de ce qu’il doit laisser comme héritage. Les délégations spéciales se sont mal illustrées dans la gouvernance du pays, cela aussi leur est imputable », a souligné Bah Oury.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com