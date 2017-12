Guinée : Total-Guinée offre des cadeaux à des orphelins…

CONAKRY-La société d’Hydrocarbures Total-Guinée dans son élan de sociabilité et de solidarité a offert des cadeaux à l’orphelinat « la Maison du Bonheur » sis dans le quartier Dabompa ce samedi 23 décembre 2017.

Cet important lot de cadeaux offerts par ce géant des Hydrocarbures est une initiative des travailleurs de Total-Guinée. Ces dons étaient composés de kits alimentaires, des savon, des ballons de Football, ainsi que des cadeaux de noël à la trentaine de pensionnaires de l’orphelinat ‘’ La Maison du Bonheur’’.

Selon directeur de Total-Guinée, Cheik Oumar Diallo, leur objectif est d’appuyer cette ONG dans ses actions de bienfaisance afin de donner la joie aux orphelins de la Guinée et en particulier à cet orphelinat.

‘’ Cette opération n’est pas une action de communication de la part de Total-Guinée, on ne fait pas la communication sur la pauvreté des gens, nous préférons accompagner ces enfants et souhaitons demain qu’ils puissent grandir dans de bonnes conditions. Donc le fait de donner du sens à sa vie c’est ce qui est important. Dans ce bas monde on ne retient que ce qu’on a fait du bien et non le bien matériel laissé par vous. Je félicite et remercie les collaborateurs de Total-Guinée pour leur générosité qui se traduit tout d’abord par le geste offert et ensuite par leur présence effective. On dit souvent la façon de donner vaut plus que ce qu’on donne’’ a déclaré le directeur cde Total-Guinée.

Dans ses propos, Cheick Oumar Diallo a remercié ses collaborateurs pour le geste qu’ils ont eu à faire à l’endroit de ces déshérités.

‘’ A l’occasion du 24 Décembre, tous les collaborateurs vont fêter cette journée avec leurs enfants (…), malheureusement dans ce pays et dans beaucoup d’autres des enfants n’auront pas de cadeaux. Ils n’auront pas de cadeaux, non pas par leur faute mais ils n’auront pas de cadeaux pour plusieurs raisons. Certains ont des parents qui n’ont pas les moyens et d’autres ne savent plus qui sont leurs parents. Finalement ces enfants qui sont les victimes, à un moment donné il faut leur rendre justice en étant à leur côté pour un petit moment. Nous allons leur prêter une attention particulière en ce jour spécial. Certes une heure c’est très peu dans la vie d’un homme, mais c’est déjà un début’’ s’est félicité Cheik Oumar Diallo.

Lawrence Rouyer, formatrice et fondatrice de l’orphelinat, au bord des larmes, a dit combien de fois ce geste de la Compagnie Total-Guinée est immense. Pour cette dame le monde, ce n’est pas le geste qui est important mais l’acte posé par les travailleurs de cette entreprise.

‘’ L’orphelinat de l’Association Hakuna-Matata, à la Maison du Bonheur est ravi de vous recevoir dans nos locaux. Nous accueillons une trentaine d’enfants. Nous leur apportons les soins nécessaires et nous les entretenons jusqu’à l’âge adulte, afin qu’ils deviennent des adultes conscients et futurs cadres de la Guinée. Nous disons merci à Total-Guinée d’avoir choisi la ‘’ Maison du Bonheur’’, nous sommes vraiment émus par la venue de tout ce monde’’ s’est réjouie la directrice de la Maison du Bonheur.

Dans la joie et l’allégresse, la trentaine d’enfants de l’orphelinat de l’Association Hakuna-Matata de la Maison du Bonheur de Dabompa a reçu divers cadeaux des mains du père Noël.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

