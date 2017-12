Elections communales : la CENI prend de nouvelles décisions…

CONAKRY-La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) vient de prendre de nouvelles décisions en ce qui concerne les élections communales prévues le 04 février 2018. Face aux difficultés rencontrées par les partis politiques dans la mobilisation de certaines pièces administratives avant de faire acte de candidature, l’institution électorale facilite désormais la tâche aux candidats.

Désormais tout candidat aux élections communales peut obtenir son casier judiciaire dans la localité où il se trouve. Tous les documents administratifs peuvent s’obtenir facilement pour les candidats.

« Les casiers judiciaires se prennent maintenant partout où le candidat se trouve. (…) Partout où tu es tu peux prendre ton casier judiciaire pour le dépôt des candidatures. Et on a facilité encore la tâche concernant le problème des cartes d'identité nationale, on a dit que tous les prétendants candidats qui ont les cartes d'électeurs de 2013 et 2015 peuvent partir les présenter pour remplacer leurs cartes d'identité nationale. En ce qui concerne l'extrait de naissance, on a dit encore si tu as la carte d'identité nationale tu peux déposer sans déposer ton extrait de naissance parce qu'on suppose que si tu as ta carte d'identité nationale ça veut dire que réellement tu as l'extrait de naissance c'est pourquoi tu as pu obtenir ta carte d'identité nationale », a expliqué le directeur du département de la communication de la CENI Ali Bocar Samoura.

Selon Francis N'kpa Koulemou, porte-parole de la CENI, jusqu’au vendredi 22 décembre, 261 listes de candidature ont été déposées. « Les circonscriptions ayant reçu ces candidatures sont au nombre de 148 sur 342. Donc il y a 194 circonscriptions où aucun dossier n'a été déposé. Il y a au moins 73 circonscriptions qui ont au moins une liste. 51 Circonscriptions qui ont au moins deux listes. 15 circonscriptions ont eu au moins 3 listes et 9 circonscriptions ayant reçu plus de 3 listes. Le nombre total de conseillers s'élève à 5308 dont 1235 femmes soit 22,27% », a expliqué M Koulémou, précisant qu’il y a 6 candidatures liées aux listes indépendantes.

Ouamr Bady Diallo

Pour Africaguinee.com