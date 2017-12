Dr Fodé Oussou : « je voudrais dire aux militants du RPG Arc-en-ciel… »

CONAKRY- Convaincu de la victoire de son leader à l’élection présidentielle de 2020, Dr Fodé Oussou Fofana a pris plusieurs engagements, notamment envers les militants du RPG Arc-en-ciel. Le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée promet l’équité entre tous les fils du pays si Cellou Dalein Diallo accédait au pouvoir.

« Au peuple de Guinée, je voudrais dire, en mettant Cellou Dalein Diallo à la tête de ce pays, c’est faire confiance à un digne fils de ce pays qui est né et qui a grandi ici, et qui a prouvé sa compétence. Je suis plutôt convaincu que lorsque Cellou Dalein va être au pouvoir, nous allons régler le problème fondamental de la Guinée qu’est l’Ethnocentrisme. Il va tenir la balance à égale distance entre toutes les ethnies de la Guinée et personne ne sera jugé conformément à son nom. Même les militants du RPG, ils peuvent être rassurés qu’ils peuvent être nommés à des postes de responsabilité s’ils sont compétents. Les postes pourvus feront l’objet d’appel à candidatures, et c’est le meilleur qui sera nommé, pas parce qu’il est de l’opposition mais parce qu’il est capable », a confié Dr Fodé Oussou Fofana à un journaliste de notre rédaction.

Pour gagner la présidentielle de 2020, l’UFDG compte remporter le maximum de voix pendant les élections locales prévues le 4 février 2018.

« Je voudrais tout d’abord dire aux militants de l’UFDG que ces élections locales sont très importantes. Il faut que les gens se mobilisent et qu’ils aillent voter, il faut que l’on se batte pour avoir beaucoup de conseillers et communes. Nous devons nous battre pour avoir la majorité des communes et le maximum de chefs de quartiers en basse-côte, en Haute-Guinée et en Forêt. On est certains que dans la région du Foutah on est imbattable. Mais cela passe par le renforcement de nos forces en Haute-Guinée, à N’Zérekoré, nous sommes le premier parti et donc pour consolider cela il faut qu’on continue à aller vers les autres. Dans des villes comme Kankan et Siguiri, les gens sont déçus par cette gouvernance, il faut qu’on prouve aux sceptiques que l’alternance dans ce pays c’est Cellou Dalein Diallo », a indiqué le Président du groupe parlementaire des libéraux démocrates.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com