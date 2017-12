Promo Orange Money : 10 nouveaux gagnants entrent en possession de leurs gains…

CONAKRY-La société de téléphonie Mobile Orange Guinée a procédé ce vendredi 22 décembre 2017 à la remise des cadeaux aux gagnants de la promo retrait d'argent via Orange Money, organisée à l'occasion de ses 10 ans de présence en Guinée.

Luopou Florence Camara est l'une des heureuses gagnantes des 2.500.000 francs guinéens. Elle dit être très contente et encourage les autres client à utiliser le service Orange Money.

« Vraiment je suis très contente. C'est un acte d'encouragement pour moi. Je remercie la société Orange pour cet immense effort qu'elle est en train de fournir pour la Guinée. Et je profite pour lancer un appel aux gens qu'on arnaque, vraiment quand vous gagnez la promo, attendez qu'on vous appelle à partir d'un seul numéro qui est le 624 44 44 44. La promo Orange c'est vrai, c'est une réalité. Tentez votre chance en tapant *147# OK », a lancé la lauréate toute heureuse.

Pour fêter avec ses millions d’abonnés ses 10 ans d'existence sur le sol guinéen la société Orange-Guinée a lancé cette promo. Pour cet avant dernier tirage avant la fin de l'année, 10 lauréats ont bénéficié chacun de 2.500.000 fg.

Mariama Dara Bah, responsable de la communication et commerciale d'Orange Money a profité de cette remise pour sensibiliser les clients d'Orange sur les problèmes d'arnaque auxquels ils font face. Pour éviter d’être piégé, cette employée de l’entreprise a prodigué d’utiles conseils aux abonnés d’Orange.

« Il y a des gestes à ne jamais faire. Ne pas composer des codes à la demande des personnes inconnues. Nous à Orange quand quelqu'un gagne on l'appelle et on lui demande tout simplement de venir à l'agence ou de venir au siège pour recevoir son gain, et il ne remplit aucune autre condition. On utilise qu'un seul numéro qui est le 624 44 44 44, pour entrer en contact avec nos gagnants et leur demander de venir récupérer leur gain. On ne leur demande de remplir aucune autre condition. Nous demandons aux clients d'orange Money de ne jamais composer des codes à la demande des personnes inconnues, de ne jamais divulguer leur code secret, et d'être attentif. S'ils ont des doutes, appelez tout simplement le 6277 pour qu’on vous dise si vous faites réellement partie des gagnants d'orange ou pas avant de faire une quelconque action », a conseillé madame Dara Bah.

Faut-il noter que la semaine prochaine il y aura le dernier tirage pour cette année 2017, et à cette occasion, 10 clients vont être récompensés par un montant de 2.500.000 fg plus un heureux gagnant qui lui seul va empocher 10.000.000 de francs guinéens.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com