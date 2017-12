Kassory dévoile son "deal" avec Alpha Condé : « le Président et moi sommes entendus… »

CONAKRY- C’est un revirement spectaculaire qu’on vient d’assister dans les relations entre le Parti Guinée pour Tous (GPT) et son allié le RPG arc-en-ciel. Alors que la semaine dernière, le ministre d’Etat Kassory Fofana a annoncé que son parti ira seul aux élections municipales, la donne vient de changer. Le président Alpha Condé et son proche conseiller ont trouvé un accord de dernière minute pour aller ensemble aux élections communales de février 2018. L’annonce a été faite ce samedi par Dr Ibrahima Kassory Fofana.

« Nous nous sommes quittés la semaine dernière sur la mobilisation des listes devant porter notre parti aux élections municipales. J’ai le devoir de porter à votre connaissance que les choses ont changé. Le Président de la République et moi-même nous sommes entendus d’aller en équipe. Parce que le GPT est l’un des alliés les plus importants du RPG. Nous allons en équipe parce que nous voulons éviter la lecture malsaine, tendancieuse que rien ne va plus entre le GPT et le RPG et que rien ne va plus entre le Président de la République et son petit frère Kassory Fofana », a annoncé ce samedi le ministre d’Etat en charge des Investissement publics et privé.

Le leader du GPT a précisé que son parti n’avait pas choisi d’aller seul aux élections, mais que cela nui avait été imposé par son allié le RPG arc-en-ciel. « Nous n’avons pas choisi d’aller seul il nous a été imposé d’aller seul. Nous avions pris note de décision du RPG d’aller en rang dispersé. Le GPT et les autres partis alliés n’étaient pas contents de la répartition faite par le RPG… », a révélé le conseiller du Président Condé, expliquant que son parti sera représenté dans certaines circonscriptions à des proportions allant jusqu’à 50%.

« Les choses ont changé, nous allons être représentés dans des proportions importantes dépendant des circonscriptions électorales. Nous allons être représentés parfois à hauteur de 50% ou plus. Dans certaines circonscriptions où le parti n’est pas suffisamment installé, nous ne serons pas représentés. Ce n’est pas un problème », a précisé le ministre d’Etat.

Selon lui, le GPT est solidaire et coresponsable de la gestion actuelle de la chose publique du pays. « Nous n’avons pas d’autres choix. Cette solidarité dans la gestion s’inscrive aussi dans la solidarité politique. Sinon on manquerait de cohérence et de consistance. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’aller ensemble malgré les frustrations, malgré le niveau d’avancement des discussions », a-t-il déclaré.

