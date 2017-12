France : la belle récolte de la maison des associations et ONG de Guinée…

AMIENS-La maison des Associations et ONG de Guinée vient de signer d’importants accords en France. A travers ces accords, elle pourra bénéficier des financements et des stages des formations à l'étranger.

Le directeur exécutif de la maison des associations et ONG de Guinée qui vient de rentrer d’une visite de travail en France revient sur ces accords de partenariat signés avec le réseau national de la maison des associations de la France.

« La signature s'est passée à Mienne, elle n'est pas passée sous silence puisque l'ensemble des différents représentants des associations, des organisations ou encore des maisons des associations se sont représentées. Ça été une cérémonie officielle et solennelle. Alors cette convention définie assez d'atouts pour les associations et les ONG qui sont membres de la maison des associations et ONG de Guinée », a expliqué Lansana Diawara.

A Marseille aussi a-t-il dit, un autre accord a été signé cette fois-ci avec la cité des associations dirigé par le Maire de Marseille.

« A travers ces accords, les associations et les ONG de Guinée auront l'opportunité de participer à des forums, de suivre des stages à travers le monde, pour pouvoir accéder aux financements sur le plan international. C'est de ça il s'agit. Donc voilà en quelques lignes les conventions que nous avons eu à signer. Et il y a des réunions qui sont prévues soit en France ou en Guinée chaque 6 mois pour évaluer un peu l'impact de l'accord sur le terrain », a-t-il précisé.

Lansana Diawara a par ailleurs averti qu'aucune association ou ONG qui n'est pas membre de la maison des associations de Guinée ne peut bénéficier de ces avantages. Faut-il rappeler que la durée de ces accords est de 5 ans.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com